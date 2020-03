Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost inmatriculate in luna februarie 8.836 autoturisme noi, cu 26,8% mai putine decat in luna similara a anului 2019, potrivit datelor Directiei de Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), potrivit MEDIAFAX.In primele doua luni ale anului, numarul de…

- Numarul autoturismelor inmatriculate in Romania, in ianuarie, s-a ridicat la 47.244 de exemplare, in scadere cu 5,66% fata de aceeasi luna din 2018, din acest total 12.489 fiind unitati noi, mai putine cu 10,49% raportat la perioada de referinta, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere…

- Sunt 8 milioane de mașini in Romania dupa ultimele cifre oficialeale producatorilor, importatorilor și autoritaților. Fața deanii trecuți s-au inregistrat inmatriculari cu aproape 23% maimulte pentru autoturismele noi, cu vechime de pana la doi ani, și15% pentru cele cu vechime de pana in cinci ani.In…

- Parcul de autovehicule al Romaniei a crescut anul trecut cu 6,9%, respectiv cu aproximativ 515.000 de unitati, ajungand la circa opt milioane de unitati, potrivit unui comunicat al Asociatiei Producatorilor si Importatorilor Auto din Romania, remis, luni, AGERPRES. Cifrele APIA, care citeaza…

- In 2019 au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi in Germania (+5-), Franta (+1.9-), Italia (+0.3-), in timp ce Marea Britanie (-2.4-) si Spania (-4.8-), au fost inregistrate scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi. In ceea ce priveste constructorii de automobile,…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi si rulate inregistrate in Romania, in 2019, a ajuns la 606.163, in crestere cu 0,27% fata de anul precedent, cand erau consemnate 604.535 de exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), publicate…

- Conform datelor comunicate de catre DRPCIV (Direcția de Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor), in luna noiembrie au fost inmatriculate 13.091 autoturisme noi, cu 57,7% mai multe decat in luna similara a anului trecut, anunța APIA.In noiembrie 2018 conjunctura legata de…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi a depasit, in Romania, 147.700 de unitati in primele zece luni ale anului, in crestere cu 21,5% fata de aceeasi perioada din 2018, se arata in statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultata de AGERPRES.…