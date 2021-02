Apel disperat din partea unei mame către profesoara de matematică: Nu vreau să-mi mai găsesc fiul plângând Scrisoarea unei mame disperate ca fiul ei a plans din cauza profesoarei de matematica a starnit revolta in mediul online. Reacția femeii a venit in urma faptului ca aceasta și-a gasit copilul plangand dupa o ora cu profesoara de matematica. „Nu vreau sa-mi mai gasesc fiul plangand, așa cum l-am gasit astazi dupa ora dumneavoastra”, a scris Nicoleta pe contul ei de Facebook. Postarea ei a devenit virala, strangand sute de comentarii și distribuiri. Scrisoarea mamei unui elev catre profesoara de matematica: Vreau un copil fericit, nu unul timorat „Doamna profesoara, Sunt convinsa ca aceasta scrisoare… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

