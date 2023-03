APARATURA MEDICALA PERFORMANTA PENTRU SALVAREA COPIILOR NASCUTI PREMATUR

APARATURĂ MEDICALĂ PERFORMANTĂ PENTRU SALVAREA COPIILOR NĂSCUŢI PREMATUR Consiliul Județean Salaj, in parteneriat cu Spitalul Județean de Urgența Zalau , a depus spre finanțare, in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR), un proiect de investititii in infrastructura necesara tratarii pacienților critici nou-nascuți in Sectia Neonatologie a unitatii medicale. In valoare totala de peste 370.000 de lei, proiectul prevede achizitia de echipamente medicale adecvate pentru imbunatatirea programului de screening: doua monitoare de reanimare neonatala, un incubator de transport intern dotat cu ventilator si targa, un videolaringoscop si un aparat de ventilatie… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

