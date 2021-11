București, 2 noiembrie 2021 – Autoritatea de Supraveghere Financiara anunța scoaterea la concurs a unui post de Specialist piețe reglementate in cadrul Serviciului Transparența și Raportari Emitenți, Direcția Generala – Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare. Contractul este pe perioada nedeterminata, cu o perioada de proba in conformitate cu prevederile legislației muncii. Candidatul ideal pentru acest post trebuie sa aiba experiența profesionala de minimum 3 ani in domeniul financiar-contabil (expert contabil/auditor financiar), cunoștințe ale cadrului de raportare financiara internaționala…