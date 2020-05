Anunt Electrocentrale Constanta. Avarie la instalatia de producere a energiei termice

Electrocentrale Constanta SA informeaza consumatorii, printr un comunicat de presa, ca inregistreaza o avarie a instalatiei de producere a energiei termice. In aceste conditii, Electrocentrale Constanta SA este nevoita sa sisteze furnizarea agentului termic sub forma de apa fierbinte catre principalul sau client, RADET Constanta si, implicit, catre consumatorii racordati la sistemul de termoficare al municipiului Constanta. Astfel, oprirea se va face in data de 26.05.2020, incepand cu ora 00.30. ...