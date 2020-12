Stiri pe aceeasi tema

- Pe 13 decembrie, in timpul Sfintei Liturghii, Preacucernicul Parinte Ioan Iercoșan, preot paroh in Parohia Aldești și filia Voivodeni, Protopopiatul Sebiș, a trecut la viața veșnica, la varsta de 66 de ani, anunța livearad.ro. Inaltpreasfintitul Parinte Arhiepiscop Timotei impreuna cu Preasfintitul…

- † IPS VARSANUFIE, ARHIEPISCOPUL RAMNICULUI Smerenia, calea indumnezeirii omului Preacucernicului cler, preacuviosului cin monahal, și preaiubiților credincioși din cuprinsul Arhiepiscopiei Ramnicului, † VARSANUFIE, Cu harul lui Dumnezeu Arhiepiscop al Ramnicului, Har, mila și pace de la Dumnezeu Tatal,…

- Postul Craciunului este o perioada de bucurie - timp in care ne pregatim de momentul intalnirii cu pruncul Iisus Hristos, inclusiv printr-un anumit regim alimentar. In aceasta perioada auzim vorbindu-se despre randuielile tipiconale, adica cele stabilite de Biserica pentru perioada postului, dar…

- In acest an, lasatul secului se va face pe 26 noiembrie, intrucat pe 27 este vineri, care este zi de post. In aceasta perioada, creștinii se pregatesc pentru marea sarbatoare a Nasterii Mantuitorului Nostru Iisus Hristos. Randuiala Postului Craciunului - zilele in care se face dezlegare la pește…

- CHIȘINAU, 22 nov - Sputnik. In fiecare an, Postul Nașterii Domnului incepe la data de 28 noiembrie și dureaza 40 de zile, adica pana pe 7 ianuarie (25 decembrie — calendar bisericesc). Astfel, in acest an, lasatul secului se va face pe 26 noiembrie, intrucat pe 27 este vineri, care este zi de post.…

- In fiecare an, creștinii țin cu strictețe timp de 40 de zile Postul Craciunului, cunoscut și ca Postul Nașterii Mantuitorului. Potrivit calendarului ortodox, Postul Craciunului 2020 incepe pe 15 noiembrie și se va incheia pe 24 decembrie. Este important de știut ca in aceasta perioada nu se organizeaza…

- Cardinalul Lucian Mureșan le recomanda tuturor preoților și credincioșilor greco-catolici sa respecte toate masurile de prevenție și de protecție impuse și recomandate de autoritațile statului in contextul pandemiei de coronavirus. Intr-o Scrisoare circulara adresata preoților și credincioșilor, Cardinalul…

