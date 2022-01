Anul 2022 aduce șantiere în Bistrița. Turc: Vom face breteaua spre Blaga, dar și pasajul subteran Bistrița anului 2022 va fi un oraș al șantierelor. Pe langa proiectele deja „in curs”, se anunța și alte lucrari. „Vom face breteaua de legatura Colibiței – Blaga dar și pasajul subteran”, a anunțat Ioan Turc. Bistrițenii trebuie sa se pregateasca pentru anul 2022 cu nervi de oțel. Orașul va fi intr-un șantier continuu, in toate zonele. Proiecte in derulare In Bistrița exista deja cateva proiecte in derulare. Linia Verde- lucrarile sunt deja incepute, cu primul tronson din strada gneral Grigore Balan. Lucrarile vor continua, pe porțiuni, blocand și deviind traficul. Parcari – municipalitatea și-a… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Contractul pentru lucrarile ramase la depozitul ecologic din Farcașa ar putea fi semnat in luna martie 2022. Pana atunci, Consiliul Județean Maramureș așteapta epuizarea contestațiilor de la procedura de achiziție. ”Am finalizat evalaurea ofertelor, am informat pe participanții la procedura de achiziție…

- Primaria Nistorești continua lucrarile de asfaltare a drumurilor locale. In aceste zile se toarna asfalt pe mai multe drumuri din comuna. Asfaltarea are loc in cadrul proiectului privind modernizarea unor drumuri de interes local, proiect in valoare de 8,681,050 lei, finanțat prin PNDL II. „Continuam…

- ​Dan Vîlceanu, propunerea PNL pentru Ministerul Fondurilor Europene, este cunoscut mai degraba pentru perlele sale, decât pentru activitatea desfașurata la Ministerul Finanțelor (portofoliu pe care îl ocupa acum – este și interimar la Transporturi). Chiar în primele declarații…

- Proiectul are o valoare totala de 104.022.631,88 lei (aproximativ 21 milioane de euro) și include modernizarea a 2.460 de metri de cale dubla de rulare intre intersecția strazilor Vasile Lupu și Aurel Vlaicu și limita intravilanului Municipiului Iași, construirea a opt stații de transport public, reabilitarea…

- FOTO| POD modern peste Valea Orzii: Transportul in comun in Oarda de Sus va fi reorganizat dupa ce lucrarile au fost recepționate de municipalitate FOTO| POD modern peste Valea Orzii: Transportul in comun in Oarda de Sus va fi reorganizat dupa ce lucrarile au fost recepționate de municipalitate Podul…

- Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a adoptat decizia nr. 2445 C1 263 la contestatia inregistrata de SC Proiect Consult SRL, impotriva CNCF CFR SA Sucursala Regionala CF Constanta Unitate Operationala, in calitate de entitate contractanta, in cadrul procedurii de achizitie avand ca obiect…

- In vara anului 2022, comuna Castranova ar putea avea canalizare. Primarul comunei Castranova, Dumitru Macesanu, spune ca proiectul se apropie, pas cu pas, de final. Si alte proiecte importante se afla in programul administratiei locale in aceasta perioada. 24 de kilometri de canalizare Proiectul pentru…

- Lucrarile de amenajare a pistelor de biciclete continua. Patru strazi din partea de jos a orșului intra in ”proces de lucru”. Traficul va fi paralizat o luna de zile. Proiectul pistelor de biciclete merge mai departe. Vor urma lucrari pe patru strazi in partea de jos a orașului. Unele dintre ele intra…