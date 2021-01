Antrenorul Parmei, primele declarații după transferul lui Man: ”Ține doar de el să demonstreze că merită să joace!” Internaționalul roman a ajuns in Serie A pentru 13 milioane de euro. Acesta este cel mai scump transfer din istoria Ligii 1.Antrenorul ”cruciaților” nu are de gand sa puna presiune pe noua sa ”perla”. D’Aversa este incantat de transfer, insa iși dorește ca Man sa aiba timp pentru a se adapta in campionatul din Italia.”Nu am mai avut pana acum un jucator cu asemenea calitați. O evaluare completa nu pot face acum, deoarece el s-a antrenat doar in aceasta dimineața. Cat de pregatit este doar timpul ne va spune. Pentru noi reprezinta o investiție și un transfer important, insa cu tot respectul pentru… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Petre (22 de ani), atacant imprumutat de FCSB la Cosenza, este dorit de UTA Arad, dupa ce a dezamagit la formația din Serie B. Adrian Petre s-ar putea intoarce in Liga 1, mai ales ca acesta a dezamagit și nu s-a impus la Cosenza. Potrivit presei din Italia, agentul jucatorului i-a informat pe…

- Atacantul roman Dennis Man s-a transferat, vineri, de la FCSB la echipa italiana de fotbal Parma, cu care a semnat un contract valabil pana la data de 30 iunie 2025, a anuntat clubul din Serie A. Suma platita pentru Man (22 ani), care a efectuat joi vizita medicala, ar fi de 13 milioane de euro, la…

- Dennis Man, atacantul vandut de FCSB in Italia, va incerca sa ii calce pe urme lui Mutu, ce a dat primul gol la Parma in Serie A dupa 254 de minute. Cel mai rapid roman, Raducioiu (Bari), in 1990. Dennis Man și-a luat zborul catre Il Calcio din postura de golgeter al Ligii 1 și de cel mai scump fotbalist…

- Paul Codrea, fost internațional roman, analizeaza mutarea lui Dennis Man (22 de ani, extrema dreapta) de la FCSB la Parma, in schimbul a 13 milioane de euro. Este cel mai scump transfer din istoria Ligii 1. Man a ajuns deja in Italia și urmeaza sa fie prezentat oficial;Daca totul va fi in regula la…

- Adrian Stoian (29 de ani) s-a intors in Serie B, la ultima clasata Ascoli, și vrea sa uite experiențele din Romania. Tot in divizia cadeta va juca și Claudiu Micovschi (21), imprumutat de Genoa. Adrian Stoian revine in Italia, nereușind nici la Viitorul, dupa aventura eșuata la FCSB. ...

- Florin Gardoș (32 de ani) a vorbit despre șansele lui Dennis Man (22 de ani) de a ajunge la o echipa puternica din vestul Europei. „De ce nu? Are calitati si probabil in momentul de fata e cel mai bun jucator din campionatul intern. Si a in forma mare in turul campionatului, Parma a mai luat un roman,…

- Razvan Marin (24 de ani) a fost integralist in meciul dintre Cagliari și Udinese din etapa 13 a Serie A, incheiat la egalitate, 1-1. Mijlocașul roman a revenit in formula de start a lui Cagliari dupa ce etapa trecuta, cu Parma, a fost rezerva, insa nu a ieșit in evidența. A avut o prestație decenta,…

- "Sphera Franchise Group raporteaza vanzari consolidate de 502,4 milioane lei in primele noua luni ale anului, reprezentand o scadere de 27,6% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Vanzarile consolidate alegrupului in al treilea trimestru s-au ridicat la 197,9 milioane lei, ceea ce inseamna…