- Costel Pana (54 de ani), fost mijlocaș la Flacara Moreni, Dinamo, FCM Bacau și FC Argeș, a avut un discurs extrem de dur la adresa lui Edi Iordanescu. 11 iunie: Romania - Finlanda, ora 21:45, stadion Giulești (liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 1)14 iunie: Romania- Muntenegru, ora 21:45, stadion…

- Dupa ce Dinamo a retrogradat in Liga 2, iar conducerea incearca sa se miște rapid in vederea noului sezon. Cu mari probleme financiare, Dinamo nu știe daca se va inscrie in noul sezon de Liga 2, dar conducerea clubului ramane optimista și se pregatește pentru noul sezon din Liga 2. ...

- Dinamo a pierdut turul barajului cu U Cluj, 0-2, și are o misiune dificila in menținerea in Liga 1. Returul va fi pe 29 mai, pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare.In celalalt meci de baraj Concordia Chiajna a invins-o pe Chindia Targoviște, 2-1. Returul e peste o saptamana.In aceste partide nu mai…

- Costel Pana (54 de ani), campion cu Dinamo in 1992, marturisește ca, in cazul in care roș-albii retrogradeaza in liga secunda, e gata sa vina sa antreneze in Ștefan cel Mare. „Daca retrogradeaza, ma ofer voluntar sa vin antrenor. Sa vedem daca accepta. Evident, nu sunt milionar, renunț la un an de contract…

- Costel Pana (54 de ani), fost mijlocaș la Flacara Moreni, Dinamo, FCM Bacau și FC Argeș, a fost invitat la GSP LIVE in acesta dimineața. Fostul internațional roman a povestit un episod in care a primit misiunea sa-l țina pe Gheorghe Hagi, pe vremea cand evolua pentru Flacara Moreni. Costel Pana a bifat…

- Costel Pana (54 de ani), fost mijlocaș la Flacara Moreni, Dinamo, FCM Bacau și FC Argeș, a fost invitat la GSP LIVE in acesta dimineața. Tehnicianul, care a antrenat ultima data la Khaleej Club, formație din liga secunda din Arabia Saudita, spune ca ar vrea sa candideze la alegerile FRF de peste 4 ani…

