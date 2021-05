Existenta unor relatii bune intre Rusia si SUA este o optiune care depinde integral de Moscova, a sustinut duminica secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit politico.eu. ''In cele din urma, depinde de Rusia'', a declarat Blinken intr-o emisiune a postului de televiziune CNN, referindu-se la discutiile avute recent in Islanda cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov. Demnitarul american a adaugat ca, in numele presedintelui Joe Biden, a afirmat in mod clar ca SUA vor sa coopereze cu guvernul rus in chestiuni precum situatia din Afganistan. ''O relatie mai stabila…