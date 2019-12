Stiri pe aceeasi tema

- Situația din Portul Midia este critica fiind un risc biologic mare de a dezvolta o bacterie ucigașa! De la dezastrul petrecut au trecut trei saptpmani, insa exista inca animale care plutesc in deriva pe mare.

- Au trecut 3 saptamani de cand o nava cu 14 mii de oi la bord s-a scufundat in Portul Midia. Dar inca plutesc oi in Marea Neagra. Nici pana acum autoritatile nu au reusit sa indeparteze pericolul. Autoritatea Navala colaboreaza cu doua firme, acestea din urma vor lua cadavrele si le vor incinera. Operatiunea…

- La trei saptamani de cand nava cu 14.ooo de oi s-a scufundat in Portul Midia, cadavrele a sute de animale plutesc inca in Marea Neagra. Autoritatea Navala asigura totusi ca situatia este sub control. Cadavrele oilor sunt recuperate de catre scafandri si apoi incinerate, insa aceasta operatiune dureaza.…

- Pe 6 decembrie, la ora 16.00, a fost luata decizia ca Administratia Porturilor Maritime SA Constanta sa coordoneze situatia din Portul Midia, unde o nava plina cu peste 14.000 de oi s a scufundat. Reprezentantii CN APM Constanta au precizat pentru ZIUA de Constanta ca trebuie urmate procedurile legale…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) va elabora o noua strategie de combatere si control a pestei porcine africane, care va trebui sa fie asumata de toate institutiile implicate, dar si de fermieri si industrie, a declarat presedintele ANSVSA, Robert Chioveanu.

- Inca din noaptea de marti spre miercuri, autoritatile au lucrat la foc continuu pentru salvarea oilor care au supravietuit, dar au ramas blocate pe nava Queen Hind din Portul Midia, cea care s a scufundat duminica, 24 noiembrie. Presedintele Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta…

- O nota emisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a starnit panica printre cei care au porci in gospodarii, dar si printre medicii veterinari. Potrivit documentului, cei care detin porci si doresc sa ii sacrifice pentru consum o pot face de…

- Premierul Ludovic Orban i-a eliberat joi din functie pe presedintele si pe unul dintre vicepresedintii Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor. Potrivit unor decizii ale premierului publicate in Monitorul Oficial, Geronimo Raducu Branescu a fost eliberat din functia…