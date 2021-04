Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat 269 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 1,09 milioane de lei si au trimis catre neutralizare 1,3 tone de alimente, in urma neconformitatilor constatate in timpul controalelor efectuate la nivel national in perioada 21 martie 2021 - 7 aprilie 2021.…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei in sectorul produselor alimentare de origine nonanimala, in urma neconformitatilor constatate in timpul controalelor din luna martie. "Controalele inspectorilor sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor in sectorul…

- Legea care reglementeaza continutul de acizi grasi trans (AGT) in produsele alimentare destinate consumului uman, in sensul ca operatorii economici din sectorul alimentar vor avea obligatia de a introduce pe piata produse cu maximum de 2 grame de AGT la 100 de grame de grasime din continut, a intrat…

- Peste 300 de firme din tot județul au fost calcate de inspectorii Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Bacau. Doar 7 firme au fost amendate cu amenzi totalizand 10.400 de lei. In plus, 7 kilograme de aluat congelat a fost confiscat și distrus. Au intrat in hora controalelor…

- Inspectorii sanitar-veterinari au inceput controale care vizeaza conditiile de functionare a adaposturilor publice pentru caini fara stapani existente si respectarea normelor de protectie si bunastare a animalelor. Pentru viitor, Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara are in vedere derularea acestor…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat, in luna ianuarie, 77 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 453.400 de lei, in urma celor 6.791 controale realizate la nivel national in unitatile din industria agroalimentara. Conform unui comunicat al Autoritatii…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat, in luna ianuarie, 77 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 453.400 de lei, in urma celor 6.791 controale realizate la nivel national in unitatile din industria agroalimentara. Conform unui comunicat…

- Directiile Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor judetene si a Municipiului Bucuresti au efectuat, in perioada 18 - 22 ianuarie, 168 de controale la nivel national, care au vizat unitatile ce activeaza in sectorul avicol, unde s-au constatat o serie de deficiente care, insa, nu au impus…