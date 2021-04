Stiri pe aceeasi tema

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș continua, și in aceasta saptamana, seria evenimentelor artistice dedicate sarbatorilor primaverii. „Tinerețea-n sarbatoare”, ediția speciala de Paște, este spectacolul pe care Ansamblul Profesionist Banatul il ofera celor care iubesc și respecta tradiția,…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș ofera iubitorilor de folclor, in ziua de Florii, spectacolul intitulat „Tinerețea-n sarbatoare”, care dorește sa promoveze mai ales tineri interpreți de muzica populara. Managerul Centrului de Cultura și Arta al județului Timiș, Liliana Laichici, a dorit…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș a organizat concursul „Școala de Arta Timișoara, desfașurat in mediul online, in perioada februarie – martie 2021. Dupa lungi dezbateri ale membrilor juriului, concursul și-a desemnat caștigatorii. In cadrul acestuia, peste 140 de elevi de la Școala de Arta…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza in seara zilei de 8 martie spectacolul online „Cantec pentru mama”, care dorește sa transpuna pe muzica celebrele cuvinte ale cardinalului Gaspard Mermillod; „Mama este ființa care poate lua locul oricui, dar nu poate fi inlocuita cu nimeni”.…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza concursul online de literatura dialectala : “Drag de grai”. Concursul se va desfașura pe doua secțiuni: Recitatori, respectiv Creatori de poezie și proza in grai banațean. Fiecare concurent trebuie sa trimita o inregistrare…

