Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile medii ale lunii octombrie (2019), la nivel global, au fost cele mai ridicate temperaturi inregistrate pentru aceasta luna, potrivit serviciului de monitorizare al UE, Copernicus, scrie Euronews, potrivit Hotnews. Octombrie 2019 a fost cu 0.69 grade Celsius mai calda decat mediile inregistrate…

- Octombrie 2019 a fost cu 0.69 grade Celsius mai calda decat mediile inregistrate in perioada 1981-2010. In Europa, aceasta luna a fost cu 1.1 grade Celsius mai calda decat mediile din perioada mentionata anterior. Multe tari europene au avut parte de temperaturi peste medie pe perioada acestei luni,…

- Octombrie 2019 a fost cea mai calda luna octombrie inregistrata vreodata in lume, a anuntat marti serviciul european Copernicus privind schimbarile climatice, mentionand ca este a cincea luna consecutiva care a depasit sau s-a apropiat de un nivel record, scrie Agerpres dupa o relatare AFP. Luna…

- Vremea ramane calda și frumoasa, mai ales dupa-amiaza, cand temperaturile maxime se vor incadra intre 17 si 28 de grade Celsius, anunta Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Prognoza meteo in țara Vremea va fi foarte frumoasa astazi si deosebit de calda, la orele amiezii, iar temperaturile…

- Meteorologii anunța ca vremea va fi calda cu cer senin și temperaturi peste normalul acestei perioade. Totuși, in cursul dimineții in estul si sudul tarii vor fi nori josi sau ceata si sunt conditii de burnita. In cursul zilei de miercuri, 16 octombrie, vremea va fi frumoasa, cu cer senin si temperaturi…

- Imagini spectaculoase au fost surprinse pe Dunare, in dreptul orașului Galați. Nori de aburi au acoperit fluviul, dand senzația ca apa fierbe, potrivit Mediafax.In fiecare dimineata la Galati au fost cel mult 8 grade Celsius, in timp ce apa Dunarii a avut temperatura de 20 grade. Aceasta diferenta…

- Acordul menit sa reduca ritmul incalzirii globale a intrat in vigoare in 2016; pana la sfarsitul secolului, incalzirea ar trebui sa fie sub doua grade Celsius fata de nivelurile din era pre-industriala. Rusia se numara printre semnatarele acordului, insa nu l-a ratificat. Ca parte a acordului,…

- Unul din trei britanici crede ca schimbarea climatica va duce la extincția rasei umane, potrivit unui nou sondaj, informeaza Yahoo News Uk. Sondajul YouGov a dezvaluit faptul ca 33% dintre adulții britanici considera ca schimbarea climatica va fi cauza extincției noastre (9% au raspuns cu "foarte…