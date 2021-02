ANM: Cod galben de polei și vânt puternic în mare parte a României Specialiștii meteo au emis un cod galben de vant valabil in sudul Banatului, al Transilvaniei și in Dobrogea și, de asemenea, un cod galben de ploi și precipitații mixte in nordul Moldovei. Luni, de la ora 12.00, a intrat in vigoare o informare meteorologica de ploi moderate cantitativ și vant. Astfel, pana marți, ora 12.00, va ploua in cea mai mare parte a țarii, iar in nord-vest și in zona de munte, vor fi cantitați de apa de 15 – 20 l/mp și izolat 30 l/mp. La munte, in zonele inalte, va mai ninge, dar la altitudini mai mici de 1800 m, ploile vor topi parțial zapada. La munte, vantul va sufla… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

