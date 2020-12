Stiri pe aceeasi tema

- Tehnologiile digitale, inovatia si inteligenta artificiala (AI) pot oferi romanilor locuri de munca competitive, o calitate superioara a vietii si servicii publice mai bune, dar pentru realizarea acestor obiective este nevoie de masuri concrete si tintite, care vizeaza accelerarea transformarii digitale…

- Asociatie: Sectorul IT&C ar putea ajunge la 10% din PIB in 2025, iar Romania, cel mai mare hub de tehnologie a informatiei din Europa Centrala și de Est Obiectivele industriei locale de IT pentru Romania Digitala din 2025 sunt ca sectorul IT&C sa ajunga la 10% din PIB, de la circa 6% in prezent,…

- ”Obiectivele industriei locale de IT pentru Romania Digitala din 2025 sunt: Sectorul IT&C din Romania sa ajunga la 10% din PIB; Crearea celui mai mare (in termeni de evaluare totala a companiilor) hub de tehnologie a informatiei din Centrul si Estul Europei; Lansarea pe bursa de la Bucuresti a cel putin…

- Industria IT sustine mediul universitar cu sponsorizari de 55.000 de euro, pentru al treilea an consecutiv, prin proiectul Bursele ANIS, in care companii de top din zona tech ofera sub forma de sponsorizare cate 5000 de euro cadrelor didactice tinere, pentru sustinerea unor cursuri tehnologice inovatoare.…

- O provocare in calea digitalizarii este faptul ca in Romania avem peste 10.000 de acte normative si o digitalizare a acestora ar duce la o strutocamila, de aceea eforturile ar trebui concentrate si pe zona de simplificare a legislatiei, a declarat marti, presedintele Asociatiei Patronale a Industriei…

- Sistemul Medical MedLife a anuntat vineri ca preia actionariatul integral al companiei Ghencea Medical Center din Bucuresti, dupa ce a completat pachetul de actiuni detinute cu inca 10 procente.”Sistemul Medical MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, preia actionariatul…