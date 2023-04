Stiri pe aceeasi tema

- Women’s Finalissima 2023, Anglia-Brazilia 1-0 (4-2 d.l.d). Anglia a castigat dramatic Finalissima 2023, dupa executarea loviturilor de departajare. Meciul s-a disputat pe Wembley, a fost transmis LIVE exclusiv in AntenaPLAY. Anglia a deschis scorul prin Toone, insa Brazilia a egalat in prelungirile…

- Arbitrul Stephanie Frappart, in varsta de 39 de ani, a devenit prima femeie care a arbitrat Supercupa UEFA (2019), Liga Campionilor (2020) și Cupa Mondiala FIFA (2022), iar acum va oficia prima ediție a Finalissima feminina, cand campioana Europei va intalni pe 6 aprilie Brazilia, pe Wembley."Meciul…

- Romania se imbraca in haine noi! Tricolorii vor juca intr-un echipament nou in prima partida din Preliminariile Campionatului European din 2024, in deplasare, contra Andorrei. Meciul va fi live pe Antena 1 și AntenaPLAY și liveTEXT și VIDEO pe a1.ro, sambata de la ora 21:45.

- Scene greu de imaginat pe un teren de sport s-au petrecut la un meci de fotbal feminin dintre doua echipe africane.Partida dintre DC Motema Pembe si TP Mazembe, din prima liga a Republicii Democrate Congo, a fost tulburata de nemultumirea jucatoarelor echipei gazda, care l-au alergat pe arbitru si l-au…

- Voleibaliștii de la SCMU Craiova au vut parte de un meci horror sambata seara, in Sala Polivalenta. Trupa lui Dan Pascu a pierdut categoric in propriul fief in fața Stelei București, scor 0-3 (15-25, 15-25, 17-25) și astfel a bifat primul eșec in acest an. Partida a contat pentru etapa a 13-a din Divizia…

- Echipa Real Madrid s-a calificat in finala Supercupei Spaniei dupa ce a invins, la lovituri de departajare, scor 4-3, formatia Valencia, in semifinale. Dupa 120 de minute scorul a fost egal, 1-1, informeaza news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…