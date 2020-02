Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a amendat CFR Calatori si CFR Infrastructura cu 578.000 de lei pentru deficientele constatate in gari si in ceea ce priveste conditiile de transport pe caile ferate, a declarat, marti, pentru AGERPRES, directorul general al ANPC, Paul Anghel. Valoare amenzilor aplicate celor doua societati din domeniul feroviar, 69 la numar, reprezinta aproape jumatate din totalul amenzilor de 1,2 milioane de lei aplicate la nivel national in acest sector. Cele doua societati au primit si 36 de avertismente. Anghel sustine ca anul trecut ANPC a primit…