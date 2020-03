Angela Merkel: "Între 60% şi 70% dintre germani vor fi infectaţi cu coronavirus" Cotidianul german Bild relateaza ca, in momentul in care Angela Merkel a expus aceste cifre, intreaga sala a fost cuprinsa de liniste. Pana in momentul de fata, Germania a inregistrat 1400 de cazuri de coronavirus, dintre care, doup persoane au decedat. Merkel a continuat prin a anunta ca ar putea fi anulate sau amanate mai multe evenimente si adunari publice, dar si ca ar putea fi suspendate pentru o perioada chiar si sedintele parlamentului. Doua persoane au decedat de coronavirus in Germania, acestea fiind primele victime din aceasta tara, au anuntat autoritatile de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

