- Angela Merkel si-a reiterat luni pozitia privind importanta Uniunii Europene (UE), oferindu-i Albaniei perspectiva de a adera la un moment dat la blocul comunitar, dupa ce in octombrie Franta a blocat deschiderea negocierilor de aderare, relateaza dpa potrivit Agerpres. Apropierea statelor din Balcanii…

- Cancelarul german Angela Merkel va efectua pe 24 ianuarie o vizita la Istanbul, unde se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat vineri guvernul de la Berlin, transmite agentia DPA.

- Zoran Milanovic, lider al Partidului Social-Democrat din Croația, a castigat scrutinul prezidential, invingandu-o ieri pe conservatoarea Kolinda Grabar-Kitarovic. Potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne, fostul premier a obtinut 53,25% din voturile exprimate in turul secund Croatia a preluat,…

- Liderii francez, britanic si german au convenit duminica sa colaboreze pentru a contribui la dezescaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au atins un nivel critic dupa ce, vineri, fortele americane l-au ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani in Irak, a declarat un purtator de cuvant…

- Cancelarul german Angela Merkel viziteaza vineri pentru prima data fosta tabara de exterminare de la Auschwitz, o deplasare simbolica in contextul in care antisemitismul reapare si disparitia martorilor complica transmiterea memoriei Holocaustului, relateaza AFP. In ajunul aceste vizite, prima a unui…

- Cancelarul german Angela Merkel va efectua in premiera la 4 decembrie o vizita la Auschwitz, in contextul evenimentelor care marcheaza apropiata implinire a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare nazist, a anuntat vineri guvernul de la Berlin, citat de AFP, potrivit Agerpres.Angela…

- astfel incat sa se evite adancirea decalajelor sociale PSD avertizeaza ca modelul de calcul propus de PNL pentru stabilirea salariului minim pe economie, prin raportare la productivitatea muncii si rata inflatiei, va avea un puternic impact negativ in societate. Un astfel de experiment hazardat nu ar…

- Albania si Macedonia de Nord 'ar fi meritat' ca negocierile de aderare la Uniunea Europeana a acestor state sa inceapa, a declarat miercuri noua presedinta a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, intr-o conferinta de presa la Strasbourg, transmite AFP. Cele doua state 'merita…