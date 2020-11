Stiri pe aceeasi tema

- Federația „Solidaritatea Sanitara” anunța proteste in data de 5 noiembrie. Acestea vor incepe din Piața Victoriei, intre orele 11:00-13:00. Acestea reprezinta continuarea acțiunilor...

- Proteste de amploare sunt in plina desfașurare, in Polonia. Oamenii au ieșit in strada, dupa ce o noua decizie a Tribunalului, data in urma cu doua zile, incalca un drept fundamental al femeilor.

- Raed Arafat, șeful DSU, susține ca cifra reala a cazurilor de bolnavi Covid-19 ar putea fi mult mai mare, deoarece unii oameni nu știu ca au boala și merg pe strada. Tocmai din acest motiv este absolut necesar ca oamenii sa poarte masca pe fața.Citește și: Judecatoarea Evelina Oprina iși anunța…

- Consumatorii din strazile Circului, 6 și Pietrariei, 19 din capitala, vor ramine vineri, 9 octombrie, fara apa la robinet. Sistarile sint planificate intre orele 09.00 și 21.00, timp in care SA „Apa-Canal Chișinau” va branșa un apeduct nou-construit pe strada Pietrariei, transmite IPN. Tot vineri, intre…

- Serviciul de Informatii si Securitate anunta ca i-a identificat pe angajatii asa-numitului minister al securitatii de la Tiraspol, care au participat la rapirea politistului din Floresti Andrei Amarfi, caz care a avut loc in dimineata zilei de miercuri, 7 octombrie. Materialele prealabile obtinute vor…

- Pensionarii au ieșit in strada. Federatia Nationala a Pensionarilor din Romania si Federatia Nationala „Unirea” a Pensionarilor din Romania, organizeaza, joi, un protest in Piața Victoriei, in fata sediului Guvernului. Aceștia sunt nemultumiti de decizia Guvernului de a majora pensiile cu un procent…

- Asta cere Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant. Gruparea sindicala solicita public ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, sa faca toate demersurile pentru asigurarea cadrului legal prin care angajatii din sistemul de educatie sa beneficieze, la cerere, de vaccinare antigripala gratuita, realizata…

- Angajatii de la Termocentrala Mintia continua protestul, pentru a patra zi consecutiv, iar patru dintre ei au anuntat ca au intrat in greva foamei. Nemultumirile energeticienilor sunt legate de restantele salariale pe care nu le-au luat de sase luni, de incertitudinea locului de munca, dar si de lipsa…