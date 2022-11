Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 5.000 de salariati ai Dacia sunt asteptati, azi, la un protest fata de nerespectarea promisiunilor guvernamentale privind modificarea legislatiei muncii. „Joi, 17 noiembrie, membrii Sindicatului Autoturisme Dacia organizeaza un miting de protest. Aproximativ 5 mii de angajati ai Uzinelor…

- Angajații Dacia ies ASTAZI in strada și protesteaza impotriva Guvernului: Care sunt nemulțumirile lor Angajații Dacia ies ASTAZI in strada și protesteaza impotriva Guvernului: Care sunt nemulțumirile lor Aproximativ 5,.000 de salariati ai Dacia sunt asteptati, joi, la un protest fata de nerespectarea…

- ”Joi, 17 noiembrie, membrii Sindicatului Autoturisme Dacia organizeaza un miting de protest. Aproximativ 5 mii de angajati ai Uzinelor Dacia vor iesi in strada”, a transmis, luni, Blocul NAtional SIndical. Sursa citata a precizat ca principalele nemultumiri sunt legate de nerespectarea promisiunilor…

- Joi, 17 noiembrie, membrii Sindicatului Autoturisme Dacia organizeaza un miting de protest . Aproximativ 5 mii de angajați ai Uzinelor Dacia vor ieși in strada. Principalele nemulțumiri sunt legate de nerespectarea promisiunilor guvernamentale privind modificarea legislației muncii. De asemenea, membri…

- Daniel Buda, vicepresedintele Comisiei pentru agricultura din Parlamentul European, spune ca finanțarea sistemului de irigatii s-ar putea face prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) prin reevaluarea altor programe. In același timp, el spune ca exista multe alte resurse financiare care…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, joi, programul etapei a 16-a a Superligii, care va avea loc in perioada 28-31 octombrie. Capul de afiș il reprezinta duelul dintre Rapid și CFR Cluj, programat duminica, 30 octombrie de la ora 21.00. Programul rundei a 16-a: Vineri, 28 octombrie Ora 18.00 AFC…

- Patronul FCSB-ului, Gigi Becali, i-a facut praf pe jucatorii folosiți cu Silkeborg, dupa infrangerea suferita in meciul de joi seara. Omul de afaceri s-a aratat surprins de calitatea slaba a jucatorilor folosiți in Danemarca. ”Normal ca ma deranjeaza ceea ce s-a intamplat. Nici eu nu ma asteptam la…

- Gabriel Tamaș (38 de ani) a implinit 20 de ani de la primul sau meci in prima liga. Pe vremea cand era legitimat la Dinamo, fundașul a intrat pe teren in minutul 79, al meciului cu Ceahlaul, scor 2-0, in locul lui Dan Alexa. Fundașul a fost integralist, sambata, in meciul cu CS Mioveni, 0-0, in etapa…