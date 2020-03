Stiri pe aceeasi tema

- Invitat, duminica seara, in emisiunea "Jocuri de putere", Daniel Florea a vorbit pe larg despre implicațiile coronavirusului in Romania. In plus, acesta a atras atenția asupra faptului ca, inevitabil, epidemia va lovi puternic economia."Vom face tot ceea ce depinde de noi. Președintele Comitetului Local…

- Numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a trecut de 79.000, iar numarul deceselor 2.619, 27 fiind in afara Chinei, conform CNN.Citește și: Traian Basescu: Coronavirusul va intra in Romania. Trebuie sa ne pregatim pentru ce-i mai rau. Eu aș opri azi, acum, zborurile din Italia Luni,…

- Medicul Streinu Cercel a vorbit duminica, la Realitateas PLUS, despre evenimentele din ultima vreme, din țara, din cauza coronavirusulu. Acesta a precizat despre hotararaea Ministerului Sanatații ca romanii care se intorc in țara din Veneto și Lombardia (Italia) sa stea in carantina 14 zile ca aceasta…

- Coronavirusul provenit din China, zona Wuhan, a omorat pana astazi, 22 februarie, peste 2.100 de persoane. In ciuda masurilor dure luate de catre statul chinez, virusul s-a raspandit și in ultima saptamana au aparut cazuri confirmate și in Europa. Cea mai afectata țara din Europa de coronavirus este…

- Datele lunare Eurostat arata ca industria Romaniei a avut in decembrie o cadere de 8,9% (cea mai mare din UE). Industria Germaniei s-a restrans cu 7,2%, cea a Slovaciei cu 7,1%, cea a Ungariei cu 3,7%, cea a Cehiei cu 3,4%, Polonia fiind singura tara aflata pe orbita Germaniei care a inregistrat…

- Creșterea numarului de cazuri de gripa, dar și amenințarea coronavirusului din China au facut ca stocurile de maști medicale sa se epuizeze in majoritatea farmaciilor din Romania, inclusiv la cele online, informeaza Hotnews. Medicii și farmaciștii spun ca ”se intampla la fel ca la partea de vaccinare…

- Virusul ucigas din China a ajuns in Europa. Primele trei cazuri de contaminare au fost confirmate in Franta, iar autoritatile avertizeaza ca vor urma si altele. Si in Statele Unite a aparut al doilea caz. China, unde 41 de oameni au murit pana acum, se lupta pe toate fronturile pentru a opri raspandirea…

- Nouriel Roubini considera ca bursele subestimeaza riscul unei escaladari a tensiunilor dintre SUA si Iran. Pesimismul analistului economic este legat de faptul ca si daca se elimina scenariul unui razboi, escaladarea unui conflict atrage dupa sine preturi crescute la petrol, crestere economica scazuta…