Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații are in dezbatere publica un proiect care a generat temeri in spațiul public: spitalele și clinicile private vor putea accesa oricand fonduri bugetare cuprinse in programele de sanatate, fața de actuala legislație in care privații puteau implementa programe de sanatate doar daca…

- ”PRM Turda iși exprima dezacordul și nemulțumirea fața de declarația d-lui Andrei Caramitru”, a transmis consilierul local Doru Anca, dupa ce Andrei Caramitru (membru USR și fost consilier al... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Andrei Caramitru susține ca Romania are nevoie urgenta de o reforma in sanatate. Pe lista cu propuneri ale lui Caramitru se numara și cea ca pensionarii cu venituri de peste 1200 de lei sa plateasca contribuții la sanatate, asta chiar daca aceștia au platit aceste contribuții pe vremea cand munceau.…

- Andrei Caramitru, fost consilier al lui Dan Barna, a prezentat o msaura care ar ajuta la reformarea „serioasa” a sistemului de sanatate. Mai precis, pensionarii care obtin venituri de peste 1.200 de lei lunar sa plateasca asigurare de sanatate, desi sunt scutiti in acest moment de aceasta.

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, susține ca Romania are nevoie urgenta de o reforma in sanatate. Pe lista cu propuneri ale lui Caramitru se numara și cea ca pensionarii cu venituri de peste 1200 de lei sa plateasca contribuții la sanatate, asta chiar daca aceștia au platit…

- Ziarul Unirea Toți pensionarii cu venituri peste 1200 de lei sa fie obligați sa plateasca asigurari de sanatate – propunere a unui deputat USR Toți pensionarii cu venituri peste 1200 de lei sa fie obligați sa plateasca asigurari de sanatate – propunere a unui deputat USR Andrei Caramitru, fost consilier…

- Andrei Caramitru, fost consilier al liderului USR Dan Barna, susține ca Romania are nevoie urgenta de o reforma in sanatate. Pe lista cu propuneri ale lui Caramitru se numara și cea ca pensionarii cu venituri de peste 1200 de lei sa plateasca contribuții la sanatate, asta chiar daca aceștia au platit…

- Imediat ce gura fetitei a luat foc, a fost dusa la spital, unde a stat internata timp ce patru zile, cu arsuri in gat, pe cerul gurii, la limba și la buza de jos. Parintii au inaintat proces, in care solicita daune de 15.000 de dolari. Potrivit Fox News, in documentele depuse in instanța…