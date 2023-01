Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile, Cristina Șișcanu și familia sa au revenit acasa, dupa ce au petrecut vacanța in Italia. Se pare ca in aceasta perioada, vedeta s-a confruntat cu cateva probleme, dupa cum le-a povestit fanilor.

- Alexia Eram a dat de ghinion in vacanța cu Mario Fresh, dupa ce a dat de probleme de sanatate in Bali. Se pare ca destinația exotica nu i-a facut bine inca din prima zi, motiv pentru care a cerut ajutor medicilor din Romania.

- Bianca Dragușanu s-a confruntat cu probleme de sanatate, din cauza carora a ajuns la perfuzii. Vedeta a marturist la Antena Stars momentele neplacute prin care a trecut, dar și care a fost motivul pentru care a ajuns pe mana medicilor.

- Anul acesta, Brigitte Pastrama și-a dorit un Craciun special, așa ca, atunci cand a venit vorba despre decorațiunile pentru brad și amenajarea locuinței, vedeta nu s-a uitat la bani. In cele din urma, Brigitte a gasit ceea ce a cautat. Brigitte Pastrama a comandat din Anglia o mulțime de decorațiuni,…

- Andreea Popescu e insarcinata și urmeaza sa aduca pe lume cel de-al treilea copil, o fetița, insa vedeta nu vrea sa se opreasca aici. Fosta dansatoare a Deliei ne-a declarat, in exclusivitate, ca daca Dumnezeu le va oferi și al patrulea copil, atunci s-au bucura foarte mult.

- Brigitta a fost eliminata cu 6 puncte din sezonul 10 Chefi la cuțite, insa chef Florin Dumitrescu a luat decizia de a o salva cu o amuleta puternica. Aceasta a reprezentat pentru ea inca o șansa in show-ul culinar. Vedeta a facut cateva dezvaluiri din cadrul show-ului la Xtra NIght Show, emisiunea de…

- Elena Ionescu s-a confruntat cu probleme grave din cauza machiajului. De la prea mult machiaj, artista a facut o infecție, iar acum are de luat antiiotic pentru a i se vindeca fața și a scapa de probleme. In exclusivitate la Xtra Night Show, vedeta a vorbit despre aceasta problema cu care s-a confruntat…