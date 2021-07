Sorin Cazacu ține steagul sus pentru România!

Titratul sportiv timișorean Sorin Cazacu a urcat din nou pe cea mai înaltă treaptă a podiumului de premiere, de această dată la Campionatul European de Powerlifting... The post Sorin Cazacu ține steagul sus pentru România! appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]