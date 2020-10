Andi Moisescu, testat pozitiv cu coronavirus - Cum se simte prezentatorul tv

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta celor de la Pro TV, Andi Moisescu, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. El a fost testat inainte debutului noului sezon al emisiunii ”Romanii au talent”.Citește și: Rezervele lui Ludovic Orban. Cine emite pretenții de premier - surse ”La sfarșitul acestei saptamani am fost…

- "La sfarsitul acestei saptamani am fost testat pozitiv la Covid-19, asa ca m-am izolat si voi lua toate masurile necesare. In acest moment nu am niciun fel de simptome, ceea ce ma face sa sper ca voi trece, cu bine, si peste aceasta provocare!", a spus Andi Moisescu, citat de Stirile ProTV. Ce posta…

- Andi Moisescu a anuntat ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. Vedeta Pro TV a primit vestea inainte startului celei de-a șasea zi de audiții pentru Romanii au talent, conform Stirile ProTV.Andi Moisescu a precizat ca nu are niciun fel de simptome. "La sfarșitul acestei saptamani am fost testat…

- Andi Moisescu a ieșit pozitiv la testul pentru depistarea COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de acesta intr-un mesaj postat pe rețelele de socializare. Prezentatorul a menționat ca este asimptomatic deocamdata.

- Portarul Ionut Radu a primit un nou rezultat pozitiv la testul pentru noul coronavirus, la 11 zile de la primul control, informeaza presa italiana, anunța news.ro.Clubul Internazionale Milano a anuntat, la 9 octombrie, ca Ionut Radu a fost testat pozitiv cu coronavirus. Testul fusese efectuat…

- Un tenismen american a fugit din Rusia dupa ce a fost testat pozitiv pentru COVID-19. Jucatorul a inchiriat un avion privat și a zburat impreuna cu soția și copilul intr-o țara care nu cere dovada anti-Covid, potrivit stiri.tvr.ro.Numarul 49 in lume, Sam Querrey a fost testat pozitiv cu Covid-19…

- Noul coronavirus lovește puternic toate categoriile de varsta. Din pacate, tot mai multe cazuri de imbolnaviri apar zilnic in categoria de varsta 0-9 ani. Recent, a fost anunțat cazul unui bebeluș de doar cinci saptamani, infectat cu COVID-19. Tatal sau, politician de profesie, este de asemenea infectat.…

- Ludovic Orban și-a anulat tot programul și s-a testat de coronavirus. A fost langa un infectat, la o televiziune, s-a testat și s-a izolat, așteptand rezultatul. The post Ludovic Orban și-a anulat tot programul și s-a testat de coronavirus. A fost langa un confirmat pozitiv, la o televiziune appeared…