Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta seara din casa Mireasa - Capriciile Iubirii a venit cu un val de reproșuri și discuții aprinse, asta pe urma unui task, care consta in controlarea telefoanelor. Bineințeles, și Giovana și Sese s-au conformat, insa totul a dus la țipete și urlete din partea lor. Iata ce a gasit concurentul…

- Larisa este mai hotarata ca niciodata in privința plecarii sale acasa. Concurenta a izbucnit in lacrimi, in platoul Mireasa - Capriciile Iubirii, inainte de a explica motivul pentru care iși dorește sa paraseasca competiția.

- In ediția de astazi de la Mireasa - Capriciile Iubirii s-au cam incins spiritele, astfel ca Andrei și Perneș și-au aruncat o serie de replici acide unul la adresa altuia. Bineințeles, concurenții au intervenit, cat și iubitele celor doi. Iata de la ce a pornit totul, de fapt, intre ei!

- In ediția din aceasta seara, casa Mireasa - Capriciile Iubirii a fost plina de diferite stari și sentimente, insa și de incalcari ale regulamentului impus de la bun inceput pentru concurenți. Recent, Leo a primit in pachetul de acasa o scrisoare, care era, de fapt, ascunsa intr-un produs din supermarket…

- Ina, Elena și Yana au continuat sa se amuze pe seama Giovanei dupa discuția pe care au avut-o in cadrul emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii. Iata ce acuzați dure i-au fost aduse iubitei lui Sese.

- * Iarba e verde, mugurii se desfac si nenumarati pomi sunt infloriti, cum se si cuvine; pe langa atatea flori cu parfum imbatator, duminica vom avea si o mega-sarbatoare a purtatorilor de nume alese din manualul de botanica: Floriile! Pe langa semnificatia sa religioasa si spirituala si pe langa mega-cheful…

- Ediția din aceasta seara de la Mireasa - Capriciile Iubirii a fost cu adevarat una unica, asta fiindca Gabriela Cristea a venit și cu cele doua fetițe pe care le are impreuna cu Tavi Clonda. Iata cum au reacționat concurenții emisiunii, dar și cum s-au distrat micuțele in platoul de filmari! Imaginile…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit joi, 7 aprilie, despre condamnarea fostului ministru al Turismului Elena Udrea la 6 ani de inchisoare cu executare in dosarul ”Gala Bute”. Liderul PSD a subliniat ca nu se poate bucura de o astfel de decizie, insa a facut comentarii despre ascensiunea politica…