- Madalina Crețan a vorbit cu ochii in lacrimi despre ultimele momente din viața lui NOSFE, in cadrul unui interviu. Fosta concurenta de la Chefi la cuțite a facut confesiuni dureroase despre moartea partenerului sau.

- Dupa desparțirea de Gerard Pique, Shakira și-a trait durerea in vazul tuturor și nu s-a ferit sa vorbeasca despre sentimentele ei. Acum, frumoasa artista a ținut sa faca o serie de precizari in legatura cu statutul ei.

- Andreea Podarescu da carțile pe fața. In plin scandal cu fostul spune adevarul despre actualul. Intr-o intervenție telefonica in emisiunea Star News de la Antena Stars, bruneta a spus ce se intampla in prezent in viața ei dar și ce a invațat din suferința pe care a trait-o.

- Bia Khalifa traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de un nou barbat, care a aparut in viața ei dupa cateva dezamagiri in dragoste. Vedeta a facut declarații la Antena Stars, unde a marturisit ca are o relație discreta, pe care ezita sa o afișeze in public.

- Cormac Roth, muzicianul si fiul actorului Tim Roth, a murit la varsta de 25 de ani. Chitaristul si compozitorul fusese diagnosticat cu cancer de celule germinale in stadiul 3 in noiembrie 2021. A murit pe 16 octombrie 2022, scrie The Guardian. "Era o minge salbatica si electrica de energie si spiritul…

- La patru ani de la moartea tatalui ei, Lorena Balaci a acordat un interviu in care l-a comemorat pe legendarul Ilie Balaci, dar a facut și dezvaluiri despre viața ei și situația financiara. Fiica regretatului fotbalist susține ca duce o viața „foarte modesta”.