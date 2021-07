Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul de dublu vasle feminin, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis, a castigat medalia de aur la canotaj, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Este a doua medalie pentru delegatia Romaniei, dupa argintul obtinut de Ana Maria Popescu la spada. Romancele au facut o cursa fenomenala si au…

- Simona Radiș (22 de ani) și Ancuța Bodnar (22 de ani) au caștigat medalia de aur pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Aceasta a fost prima medalie de aur pe care delegația Romaniei o caștiga la aceasta ediție a Jocurilor Olimpice și a doua in total, dupa argintul Anei Maria Popescu. ...

- Scrimera Ana-Maria Popescu a revenit, marți, in Romania, dupa ce a obținut medalia de argint in proba individuala feminina de spada la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020. Aceasta a transmis, in aeroport, in fața presei și oficialilor din Ministerul Sportului, ca “un loc la Jocurile Olimpice se caștiga,…

- Ziua de duminica a fost una încarcata de emoții pentru Larisa Iordache: a obținut calificarea în finala de la bârna de la Jocurile Olimpice, dar s-a accidentat la finalul exercițiului. Gimnasta a postat un mesaj motivațional pe rețelele sociale, semnalul clar fiind acela ca nu renunța…

- ​Era cotata cu cele mai mari șanse la câștigarea unei medalii din lotul olimpic de judo al României, dar a ratat calificarea în sferturile competiției de la Tokyo. Andreea Chițu trece printr-un moment greu dupa ce a irosit ocazia împlinirii visului olimpic: cucerirea unei medalii.…

- Ana Maria Popescu a adus sambata prima medalie pentru Romania la Jocurile Olimpice de la Tokyo. A pierdut la limita finala la spada in fața chinezoaicei Sun Yiwen, 10-11, dar iși pastreaza starea buna de spirit.

- Echipa Romaniei de tenis de masa isi doreste o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a declarat Elizabeta Samara. Sportiva este de parere ca acest obiectiv poate fi indeplinit fara doar si poate. „Avem in minte doar medalia! Se poate sa o castigam! Am ajuns la acea maturitate, suntem o echipa mult…

- Președintele Federației Romane de Haltere, Nicu Vlad (foto), este acuzat de complicitate și manipulare intr-o ancheta internaționala care urmarește masurile privind combaterea dopajului. Nicu Vlad, fost campion olimpic la Jocurile din 1984, de la Los Angeles, este și vicepreședinte al Federației Internaționale…