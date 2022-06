Stiri pe aceeasi tema

- Politistii valceni au deschis dosar penal si fac cercetari pentru vatamare corporala din culpa in cazul unui asistent de la Spitalul Judetean de Urgenta Valcea care, miercuri seara, a cazut pe scara de incendiu a unitatii spitalicesti valcene, au informat reprezentantii Politiei Valcea, potrivit…

- In aceasta dimineața, un motociclist a fost grav ranit intr-un accident rutier petrecut pe DN17, in Tiha Bargaului. Deși in prima faza a fost solicitat un elicopter SMURD pentru a-l transporta la o clinica de specialitate din alt județ, in cele din urma echipajul medical ajuns la fața locului l-a stabilizat…

- Copilul, de un an si 10 luni, și-a pierdut viața dupa ce a cazut vineri de la etajul patru al unui bloc din municipiul Orastie, potrivit Agerpres. Tragedia vine la o zi dupa ce, tot in Hunedoara, un baiețel de 1 an și 3 luni s-a urcat pe un scaun și de acolo a cazut in gol de la etajul patru, dar a…

- Un baietel de aproape doi ani a murit, vineri, dupa ce a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuinte din municipiul Orastie, judetul Hunedoara, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Hunedoara, citat de News.ro . Copilul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) Orastie,…

- Baiețelul a cazut de la etajul patru al unui bloc din municipiul Petroșani, in timp ce era cu parinții sai acasa. Din primele informații, caderea copilul a fost atenuata de o copertina, iar acesta prezenta semne vitale la venirea echipajelor de ambulanța, noteaza publicația locala Servuspress . Se pare…

- Un tanar de 21 de ani, elev la aeroclubul din Targu Mureș, a suferit mai multe traumatisme grave dupa ce a cazut cu parașuta in incinta aerodromului, noteaza News.ro . Acesta ar urma sa fie supus unei intervenții chirurgicale. Reprezentanții aeroclubului au sunat imediat la 112, iar la fața locului…

- Copilul de trei ani era cazat impreuna ca parinții sai la un hotel din Targoviște, iar intr-un moment de neatenție a cazut de la fereastra camerei situata la etajul trei al cladirii, potrivit ziarului local Incomod Media . Politistii fac cercetari pentru a stabili ce s-a intamplat. Incidentul a avut…