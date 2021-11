Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL Florin Citu a afirmat marți, 23 noiembrie, ca liberalii care au probleme trebuie sa le expuna in partid, nu in presa, și a transmis ca situația Ralucai Turcan, care i-a cerut demisia din fruntea PNL, va fi tranșata in ședința Biroului Politic Național.„Le-am spus tuturor colegilor care…

- ​O alianța de guvernare intre PNL și PSD ar fi un eșec pentru președintele Klaus Iohannis, spune fostul ministru liberal al Culturii, Theodor Paleologu, in condițiile in care cele doua partide negociaza in aceste zile formarea unei coaliții. „Este un eșec monumental pentru președintele Iohannis.…

- Presedintele a anuntat ca scolile se vor deschide în format fizic de luni acolo unde situația epidemiologica o va permite. Iohannis a anunțat ca un criteriu în plus pentru deschiderea scolilor va fi rata de vaccinare a cadrelor didactice. „La sfârșitul…

- Duminica incepe la Glasgow conferința ONU privind schimbarile climatice, COP26. Timp de doua saptamani, intre 31 octombrie și 12 noiembrie, peste 120 de lideri de stat și delegații din aproximativ 200 de țari, experți climatici și activiști de mediu vor participa la discuțiile legate de viitorul planetei…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, considera ”deplasat” faptul ca președintele Klaus Iohannis i-a indemnat pe romani sa practice golful, despre care a spus ca nu este un sport excusivist. Intr-o declarație pentru B1 TV, Orban l-a contrazis pe șeful statului, precizand ca cei care iși doresc sa joace golf au…

- Emanuel Ungureanu (USR-PLUS) se arata nemulțumit de atitudinea avuta de Klaus Iohannis, dupa ce președintele le-a recomandat romanilor sa joace golf. „Am ales raul cel mai mic. Ghinion. Va aduceți aminte? Domnul Iohannis ne explica cu tupeu ca profesorii care nu iși pot lua mai multe case…

- Presedintele HORETIM, Corina Macri, in numele reprezentantilor HoReCa din Timisoara, a transmis o scrisoare deschisa primarului municipiului Timisoara, Dominic Fritz, dupa ce Primaria Timisoara a organizat o dezbatere pentru a mahora impozitele pe cladiri nerezidentiale de trei ori, iar edilul nu a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat duminica seara, la Brasov, unde si-a prezentat motiunea cu care candideaza la funcsia de presedinte al PNL la Congresul partidului din 25 septembrie, ca el nu si-a dorit un nou mandat, dar nu a vazut alta solutie. Orban a subliniat ca nu el a decis sa candideze…