Stiri pe aceeasi tema

- În întreaga lume exista 227 de destinații de calatorie care le cer vizitatorilor un pașaport pentru a le trece granița. Nu exista vreo țara ai carei cetațeni sa poata intra în fiecare stat din lume însa cele din topul clasamentului se apropie destul de mult, scrie Euronews.Clasamentul…

- Valoarea totala a tranzactiilor din Romania in 2021 a fost de 6,2 miliarde de dolari (5,2 miliarde de euro), cu 32% mai mult decat in anul anterior, evidentiind increderea solida a investitorilor in mediul de afaceri din Romania si in redresarea acestuia post-Covid, in special in a doua jumatate a anului.…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a transmis mesajul sau de Anul Nou, cu mult optimism pentru 2022. Boris Johnson a subliniat ca Marea Britanie se afla, in acest moment, in ciuda amenințarii Omicron, noua tulpina COVID-19 , intr-o situație mult mai buna, comparativ cu anul precedent. “Un an nou fericit!…

- Indicele paneuropean STOXX 600 a inchis in declin cu 1,4%, iar componenta auto a acestuia a coborat cu 2,7%. Indicele DAX al bursei din Frankfurt a scazut cu 1,9%, CAC 40 al bursei din Paris cu 0,8%, iar FTSE 100 al bursei din Londra cu 1%. Olanda a intrat duminica in carantina, pana la jumatatea lunii…

- Echipa PSG, la care evolueaza argentinianul Lionel Messi, si Manchester United, la care joaca portughezul Cristiano Ronaldo, se vor intalni in optimile de finala ale Ligii Campionilor, s-a stabilit in urma tragerii la sorti care a avut loc, luni, la Nyon. Partidele din optimi sunt urmatoarele: Benfica…

- Comisia Europeana a aprobat acordarea unei prefinanțari in valoare de 920 de milioane de euro pentru Irlanda, cu scopul de atenua impactul ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, asupra unor regiuni si companii dur lovite de acest eveniment, relateaza DPA, potrivit Agerpres. Brexit-ul a avut un…

- Numarul de persoane care se prezinta zilnic pentru a se vaccina este in creștere in majoritatea statelor europene in ultimele saptamani. Datele analizate de Libertatea prezinta o creștere importanta in state precum Germania, Franța, Italia sau Austria, in timp ce in Romania numarul persoanelor care…

- Numarul turiștilor albanezi care și-au petrecut vacanța pe litoralul romanesc a crescut de zece ori in ultimii doi ani, cel puțin așa indica un raport al Direcției de Statistica din județul Constanța.Potrivit sursei citate, in perioada ianuarie-august 2021, peste 4000 de albanezi s-au cazat…