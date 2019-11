ANALIZĂ. Euro la un nou maxim istoric "Economia României, în ultimii trei de ani, a fost condusa dupa doua bugete. Un buget a fost cel prezentat în Parlament, a existat un al doilea buget, cu informatii reale, folosit pentru finantarea baronilor locali. Exact metoda folosta de Al Capone, care avea un registru pentru fisc si un registru pentru el", a declarat ieri Florin Cîtu, în prima sa conferinta de presa ca ministru al Finantelor. Acesta a afirmat ca deficitul bugetului de stat este de peste 4% Cursul euro a urcat de la 4,7635 la 4,7669 lei, care reprezinta un nou maxim istoric.… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol: monitorulcj.ro

