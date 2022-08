Analistul George Friedman susține in Geopolitical Futures ca romanii anticipau inca din 2008 ca Rusia punea ceva la cale in regiunea Marii Negre. “Romanii știau ca apare ceva din Rusia. Așteptau momentul inevitabil din 2008, cand Rusia a invadat Georgia. Au vazut forțe americane in Georgia, pe partea de est a Marii Negre, și pe americani in Romania, și i-au vazut pe ruși agitați și pe americani din ce in ce mai nelinistiți, dar parcimonioși in angajamentul lor. Am ajuns sa fiu convins ca Rusia va muta in Ucraina. In majoritatea țarilor in care imi exprim aceasta teama, sunt considerat ceva intre…