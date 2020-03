Agenția Naționala de Administrare Fiscala trateaza cu maxima operativitate solicitarile contribuabililor, in special in cazul agenților economici care au de primit TVA, in vederea asigurarii acestora fluxul de capital necesar continuarii activitații. In acest sens, Agenția Naționala de Administrare Fiscala a desfașurat campanii in randul contribuabililor care au solicitat rambursarea de TVA, pentru a fi […]