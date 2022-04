Stiri pe aceeasi tema

- ANAF a blocat conturile a trei companii TMK Artrom, TMK Assets și TMK Europe GMBH, controlate in mod indirect prin intermediul entitații TMK Steel Holding United, de catre o persoana fizica aflata pe lista de sancțiuni dispuse la nivelul Uniunii Europene.

- In 2022, compania vizeaza extinderea in Franța, prin inființarea unei companii pe modelul celei deschise anul trecut in Ungaria. Obiectivul companiei este sa depașeasca afaceri de 20 milioane de euro, pana in 2023 și sa devina lider european in aplicarea de pardoseli pe baza de rașini. Prin Școala de…

- Dupa izbucnirea razboiului din Ucraina, Franta a blocat active apartinand oligarhilor rusi iahturi, apartamente, conturi bancare aflate pe teritoriul francez in valoare de aproape 850 de milioane de euro, a afirmat duminica, 20 martie, ministrul Economiei si Finantelor, Bruno Le Maire, transmite AFP.Am…

- Compania a pregatit 1,5 milioane de euro pentru dezvoltarea de soluții, achiziții de companii și in parteneriate strategice. Compania cauta sa iși dubleze cifra de afaceri la 30 de milioane de lei.

- Consiliul Concurenței a anunțat marți ca a amendat cu aproximativ 71 milioane de euro cinci companii farmaceutice, furnizoare de imunoglobuline, precum și asociația reprezentativa a sectorului producatorilor de terapii cu proteine plasmatice – PPTA (Belgia). Potrivit autoritații, acestea s-ar fi ințeles…

- Banca Transilvania a ajuns in topul celor mai valoroase 500 branduri bancare din lume, conform Brand Finance Banking 500 2022. Brand Finance Banking 500 2022 a anunțat ca valoarea brandului Banca Transilvania a crescut considerabil de la 441 milioane USD, cat a fost in anul 2021, la 460 milioane…

- Bursa de la Bucuresti revine pe scadere: 17 actiuni din cele 19 din prima liga sunt pe minus, de la -2% la TTS, Sphera, Alro, la -0,4% pentru Banca Transilvania, -0,2% pentru Digi. Si pietele externe scad. Cu 1% scade Bursa de la Bucuresti in primele 45 de minute de tranzactionare ale sedintei de…

- Amenzi de 645.000 de lei si masuri de recalculare a tuturor facturilor care nu respecta prevederile legii au fost aplicate dupa 94 de controale ale ANPC la companii furnizoare de energie electrica si gaze. ANPC a dat ca exemplu, Electrica Furnizare, unde, prin procesul verbal de constatare a contravenției,…