Stiri pe aceeasi tema

- Vor fi clipe de panica in urmatoarele doua episoade din serialul „Sacrificiul”, ce vor fi difuzate miercuri și joi, de la ora 20.00, la Antena 1. Ștefan Oprea va fi inspaimantat de un personaj, iar Ioana va varsa lacrimi amare.

- Natalia Mateut a trecut prin momente delicate, miercuri seara, dupa ce a fost pusa in dificultate de a intra in propria casa. Da, da, ati auzit bine. Frumoasa vedeta a trecut prin momente de panica, insa, in cele din urma, totul s-a rezolvat.

- 20 de copii s-au rasturnat ieri, cu barca in care se aflau, in apele Dunarii. Totul s-a intamplat in municipiul Orsova din Mehedinti, in cadrul competitiei sportive „Festivalul Barcile Dragon”.

- Panica in Germania. Doua persoane au fost ucise la Halle, intr-un atac armat ai carui autori au fugit de la fata locului, a anuntat politia locala, anunta cotidianul BILD. ”Doua persoane au fost ucise la Halle, potrivit primelor constatari. Au fost trase mai multe focuri de arma. Presupusii…

- Panica pe aeroportul din Iași! Marți noaptea un avion al companiei Blue Air a aterizat fortat. Pilotul le-a spus colegilor din turnul de control ca aeronava are o defectinue la bord. Aeronava se intorcea de la Munchen, Germania, si trebuia sa aterizeze la Iasi, la ora 23:50.

- Sirene anuntând iminente tiruri cu rachete dinspre Fâsia Gaza au fost auzite marti la Ashdod (sudul Israelului) în timp ce premierul Benjamin Netanyahu, în campanie pentru legislativele de la 17 septembrie, participa la un miting

- Momente de panica pentru numeroși șoferi din Arad! Un biciclist a reușit sa bage groaza in cei din jur atunci cand a fost surprins pedaland cu o bomba de 50 de kilograme fixata pe șaua bicicletei!

- Rapid - ASU Poli // Derby-ul ligii secunde a adus o faza care a amuțit asistența. Rapidistul Rareș Lazar l-a faultat dur pe Catalin Jurj, in minutul 75 al partidei din Regie. Deși galeriile celor doua echipe sunt infrațite, jucatorii lui Poli și cei ai Rapidului nu s-au menajat aproape deloc, iar faza…