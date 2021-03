Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea consilierului local Roxana Iliescu de la Pro Romania privind sancționarea colegei sale Ana Munteanu de la USR PLUS, conform art. 233 alin. (1) litera g) din OUG 57/2019, dupa descinderea la acel restaurant și abuzul de putere, a primit acordul aleșilor. In ședința care a avut loc in sistem…

- Consilierul local Roxana Iliescu de la Pro Romania a comentat in aceasta seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, pe marginea mitingurilor care au loc in Timișoara și alte orașe din țara, ca din capul locului nu este de acord cu protestele neautorizate. „Majoritatea timișorenilor sunt total frustrați și…

- O noua taxa auto ar putea fi introdusa in țara noastra. Este vorba de o taxa pentru poluare produsa de mașini iar inițiativa aparține chiar Ministrului Mediului. Guvernul ar putea introduce o noua taxa de poluare pentru mașini. Propunerea ii aparține Ministrului Mediului, care vrea ca aceasta taxa sa…

- Guvernul ar putea introduce o noua taxa de poluare pentru mașini. Propunerea ii aparține Ministrului Mediului, care vrea ca aceasta taxa sa varieze in funcție de gradul de poluare al fiecarei mașini. Propunerea va fi discutata la nivel național, in cursul acestui an, iar aplicarea ei va fi decisa la…

- Ana Munteanu, consilier local la Timișoara, a fost suspendata pentru un an din partid dupa “abuzul” descinderii cu jandarmi la un restaurant in care erau clienți falși, anunța Biroul Județean al USR Timiș. Colegii de partid ii reproșeaza consilierei ca a descins, alaturi de fortele de ordine, intr-un…

- Biroul Județean al USR Timiș, intrunit aseara, a luat o decizie in scandalul in care a fost implicata Ana Munteanu, consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. „Condamnam cu fermitate violența verbala din mediul online, elementele de limbaj suburban și amenințarile proferate…

- Roxana Iliescu, consilier municipal din partea Pro Romania, a trimis catre Primaria Timișoara o solicitare ce vizeaza demararea procedurii aferente promovarii unui proiect de hotarare privind sancționarea consilierului local Ana Munteanu, conform art. 233 alin. (1) litera g) din OUG 57/2019. Cererea…

- Criticile intre liderile din partidele aflate in coalitia de guvernare au reinceput la sfarstiul acestei saptamani, cand politicienii din cele PNL si USR-PLUS s-au ironizat sau s-au atacat public.