Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan s-a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA de la Bogota (Columbia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa ce a intrecut-o pe Mariana Duque-Marino (Columbia), cu 6-1, 7-6 (2).

- Ana Bogdan a reusit sa ajunga pana in semifinalele turneului de tenis de la Monterrey, de categorie WTA International. Insa, dupa ce a trecut de speranta americana, Danielle Colins (53) cu 6-2, 6-4, romanca a dat peste principala favorita a turneului, spaniola Garbine Muguruza, numarul 3 mondial. Sportiva…

- Ana Bogdan a urcat pe locul 76 WTA, cel mai bun al carierei. Simona Halep este tot prima. Eleva lui Gabriel Moraru s-a oprit in semifinale la Monterrey, dupa 0-6, 5-7 cu Garbine Muguruza, jucatoarea din Spania aflata intr-o forma extraordinara. De altfel, Muguruza a caștigat finala de duminica noapte, scor…

- Ana Bogdan (90 WTA), cap de serie numarul 6, s-a calificat in semifinalele turneului de categorie WTA International de la Monterrey (Mexic), dupa o victorie clara in fața americancei Danielle Rose Collins (53 WTA), scor 6-2, 6-4. Pentru un loc in finala, Bogdan se va duela cu spaniola Garbine Muguruza…

- Petre Apostol La aproape doua luni de la ultimul meci disputat in circuitul WTA (turneul Taiwan Open, de categorie „International”) si la peste o luna si jumatate de la ultima partida oficiala jucata (a evoluat in confruntarea din Fed Cup a Romaniei cu Canada, in meciul de dublu, alaturi de Raluca Olaru),…

- Ana Bogdan (Romania, 90 WTA) a castigat dramatic luni seara, in prima mansa a turneului International de la Monterrey, depasind-o cu 4-6, 6-4, 7-6(5) pe jucatoarea locala Victoria Rodriguez (Mexic, 296 WTA). Bogdan, a 6-a favorita de la Monterrey, a avut parte de un meci extrem de dificil…

- Ana Bogdan (Romania, 90 WTA) a castigat dramatic luni seara, in prima mansa a turneului International de la Monterrey, depasind-o cu 4-6, 6-4, 7-6(5) pe jucatoarea locala Victoria Rodriguez (Mexic, 296 WTA).

- Ana Bogdan – Victoria Rodriguez (azi, ora 21.00), in primul tur de la Monterrey Open. Turneul din Mexic, denumit Abierto GNP Seguros, are premii totale de un sfert de milion de dolari. Ana Bogdan (25 ani, locul 90 WTA) se duelaeza cu o sportiva care a beneficiat de un wild card din partea organizatorilor, Victoria…