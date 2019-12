Stiri pe aceeasi tema

- Poeta Ana Blandiana, fondatoarea Memorialului Victimelor Comunismului si al Rezistentei de la Sighet in cadrul Fundatiei Academia Civica, a inteles ca "este mult mai greu sa fii liber decat sa nu fii liber". ”Absolut sigur, libertatea este singurul lucru pe care l-am obtinut in decembrie 1989”, spune…

- Se implinesc 30 de ani de la Revolutie, asa ca in aceasta perioada sunt organizate mai multe evenimente culturale dedicate acestui moment. Astfel, in aceasta seara, la Sala Radio va fi scena unui concert emotionant - "In memoriam - 30 de ani de la Revolutia din 1989".

- In urma cu 30 de ani, in 20 decembrie 1989, timișorenii cu mic, cu mare erau la Revoluție, in Piața Operei, și au ramas acolo și in alte puncte fierbinți... The post 20 decembrie 1989 – ziua in care Timișoara a fost proclamata primul oraș liber al Romaniei appeared first on Renasterea banateana .

- Studenții Universitații "Ștefan cel Mare" Suceava (USV) pasionați de istorie, de perioada regimului comunist in Romania, de amprenta lasata de aceasta, pot deveni bursieri unSettled și pot petrece șapte zile la Memorialul Victimelor Comunismului și al Rezistenței de la Sighet.Aceștia se ...

- Asociația „Liber la Educație, Cultura și Sport” București, in parteneriat cu Ministerul Culturii și Identitații Naționale, Muzeul Național de Istorie Naturala „Grigore Antipa”, Institutul Cultural Roman și Universitatea Naționala de Arte București, a organizat cea de-a treia ediție a proiectului cultural-educativ…

- Cu toate ca nu se mai antreneaza cu Pandurii de trei luni de zile, Ciprian Vasilache este tot jucatorul celor de la Targu Jiu, presedintele Condescu explicand ca e liber sa isi caute echipa pana la 1 decembrie cand va fi jucator liber, el nefiind pla...

- Siguranța semenilor reprezinta pentru cei ce lucreaza in sistemul de urgența o preocupare constanta, chiar și in timpul liber. Fapt demonstrat din nou, de un pompier, in dimineața zilei de sambata. Plutonierul adjutant Bokucz Gheorghe, conducator autospeciale și paramedic in cadrul…

- Un adevarat dezastru s-a abatut asupra unei comunitati de la marginea Iasului. Un proiect de care s-a tot vorbit ani la rand a devenit istorie, iar locuitorii comunei Valea Lupului vor trebui sa fie cu ochii in patru pentru propria viata. Locuitorii acestei comune nu vor mai beneficia de acele pasarele…