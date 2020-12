Stiri pe aceeasi tema

- E mereu cu zambetul pe buze, insa in realitate traiește o mare drama. Cantareața Carmen Șerban și-a pierdut tatal in urma cu un an de zile, iar de atunci viața sa s-a schimbat radical. Vedeta a povestit la Antena Stars despre momentele grele prin care trece!

- Laura Cosoi trece prin cele mai grele momente, dupa ce in urma cu trei saptamani tatal ei s-a stins din viața din cauza coronavirusului! Vedeta nu poate sa depașeasca șocul pierderii parintelui și iata ce a postat in urma cu puțin timp pe Instagram!

- Noi dezvaluiri sfașietoare in cazul decesului tatalui Luizei Melencu! Parintele tinerei a murit fix in ziua care fiica sa ar fi implinit 20 de ani! Mesajul transmis de mama adolescentei, Monica Melencu! Femeia iși striga durerea pe Internet!

- Deși o vedem mereu cu zambetul pe buze și plina de energie, astazi, destinul i-a aruncat o lovitura crunta Laurei Cosoi! Frumoasa actrița este sfașiata de pierderea tatalui sau rapus de COVID-19! Ce mesaj a postat pe rețelele de socializare? Blondina iși plange parintele!

- Au trecut aproape doua luni de cand Nelu Stoian, fratele lui Florin Salam, s-a stins din viața. Aceasta perioada e extrem de grea pentru familie, dar mai ales pentru fiica lui care l-a vazut mereu pe barbat unul dintre cei mai puternici oameni! Bianca nu poate accepta ca s-a stins din viața!

- Sorin Bontea și-a surprins fanii de pe contul de socializare, dupa ce a publicat o imagine in care apare alaturi de fiul lui. Juratul de la Antena 1 a anunțat ca Iulian a decenit campion la A 1 in Romanian Endurance Series.„Sunt mandru tare!! Iulian Bontea este campion la clasa A1 in Romanian Endurance…

- Raed Arafat a postat un mesaj sfasietor despre eforturile facute de colega sa de la inceputul pandemiei de coronavirus. “Pandemia este o provocare pentru intreaga lume. Cei care se lupta cu virusul, incercand sa salveze viețile, fara indoiala iși pun viața lor in pericol. Pierderea…

- Deloc sensibilizați de drama din familia vedetei, multe din zecile de comentarii care dau neinspirata confesiunea Andreei, au scos-o din starea ”zen” , vedeta fiind practicanta de yoga. Pe pagina sa online, Andreei Raicu a postat un filmuleț in care a vorbit despre perioada in care mama ei a fost infectata…