In timp ce milioane de americani sunt așteptați pe șosele și in aeroporturi, cu ocazia calatoriilor de Craciun, o mare parte a țarii este supusa de joi unor vanturi polare și ninsori abundente. Autoritațile fac apel la cea mai mare prudența. Mii de zboruri intarziate sau anulate in perioada premergatoare…

Autoritatile locale din judetul Vaslui se pregatesc sa mareasca taxele pentru anul urmator, ceea ce ii nemultumeste pe contribuabili. Cheltuielile pentru alimentele si utilitati sunt din ce in ce mai mari, iar oamenii cred ca impozitele marite vor greu de suportat, transmite corespondenta RRA Alina…

- Regina Elisabeta a ll-a s-a stins din viața pe 8 septembrie, iar cel care a urcat pe tron este regele Charles lll. Incoronarea va avea loc pe 6 mai anul viitor, la Westminster Abbey din Londra. Regele va fi binecuvantat de catre arhiepiscopul de Canterbury, care a condus majoritatea incoronarilor regale.

Rusia anunta vineri ca efectueaza lucrari de fortificare in Peninsula ucraineana Crimeea, pe care a anexat-o in 2014, in urma unei replieri a armatei ruse regiunea ucraineana vecina Herson din calea unei contraofensive a Kievului, relateaza AFP, informeaza News.ro.

Republicanii din Statele Unite anunța ca intenționeaza sa deschida anchete de amploare asupra administrației Biden daca vor caștiga alegerile intermediare de marți. Liderul republicanilor din Camera Reprezentanților, Kevin McCarthy, a declarat, intr-un interviu acordat CNN, inclusiv ca republicanii…

Preoții din protoieria Bacau pregatesc o serie de 100 de cateheze despre rugaciune și isihasm, intr-un proiect socio-cultural anunțat saptamana trecuta pentru toata perioada postului Craciunului.

- Primaria Cluj-Napoca a contractat serviciile Universitații Tehncie (UTCN) pentru a pregati caietul de sarcini aferent achiziționarii mai multor autobuze cu hidrogen pentru transportul public din oraș.

Marii directori executivi nu cred in ideea ca economia americana ar putea avea o evoluție ușoara dupa o serie de creșteri istorice ale dobanzilor de catre Rezerva Federala pentru a combate inflația.