- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat joi ca spera ca, pana la sfarsitul anului, vor putea fi produse cateva sute de milioane de vaccinuri impotriva COVID-19, si chiar doua miliarde in 2021, relateaza agerpres.ro.

- Opt vaccinuri anti-COVID 19 sunt in studiile clinice si se testeaza pe oameni, anunța Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Vaccinul produs de Universitatea din Oxford ar putea fi gata in sase luni.

- Compania farmaceutica germana Biontech a anuntat marti ca se asteapta sa primeasca primele rezultate furnizate de testarea in cadrul unor studii clinice a unor vaccinuri dezvoltate impotriva noului coronavirus la sfarsitul lunii iunie sau la inceputul lunii iulie, informeaza DPA.Studiile clinice…

- Pe 8 mai 1980, membrii Organizatiei Mondiale a Sanatatii declarau ca „toate popoarele au fost eliberate de variola”, la aproape doua secole dupa descoperirea unui vaccin impotriva acestei maladii. Virusul variolei, al carui singur rezervor viral este omul, se transmite prin saliva, aerosoli si, intr-o…

- Cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat prin consens o rezolutie reclamand un „acces echitabil” la „viitoarele vaccinuri” impotriva COVID-19 si subliniind „rolul conducator determinant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii”, pus sub semnul intrebarii de Statele Unite, noteaza AFP, potrivit…

- Președintele Donald Trump a atacat din nou China, vineri, afirmand ca numarul de decese cauzate de coronavirus in aceasta țara a fost „mult mai mare” decat au spus autoritațile, in condițiile in care pandemia globala a ucis 150.000 de persoane. Beijingul, care a revizuit numarul victimelor sale, a negat…