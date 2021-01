Stiri pe aceeasi tema

- Se circula bara la bara pe mai multe porțiuni ale Drumului Național 1, intre Ploiești și Brașov. Polițiștii sunt la fața locului și incearca sa elibereze șoseaua de coloanele de mașini. Ei le recpmanda șoferilor sa foloseasca rute alternative, anunța MEDIAFAX. Centrul Infotrafic din Inspectoratul…

- F. T. Politistii prahoveni au actionat, in ziua de sambata, pe raza intregului județ, atat prin constituirea de filtre rutiere, cat și pentru verificarea agenților economici care comercializeaza pomi de Craciun și combaterea ilegalitatilor in domeniu. In acest context, dupa cum se precizeaza intr-un…

- Centrul Infotrafic informeaza ca, marti la pranz, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul catre Bucuresti al DN1 Brasov-Bucuresti, formandu-se coloana in miscare de la limita cu judetul Brasov pana la iesirea din statiunea Busteni. De asemenea, trafic intens este si la intrare in…

- DRDP Iași anunța inchiderea temporara a traficului auto pe DN 15, km 368+673, ieșire din municipiul Bacau spre Piatra Neamț, in vederea efectuarii de lucrari la trecerea la nivel cu calea ferata Ploiești – Vicșani. Restricția este valabila pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.