Rusia a anunțat, luni, expulzarea ambasadorului Estoniei, denunțand „rusofobia totala" de la Tallinn, dupa expulzarea, la inceputul lunii ianuarie, a 21 de diplomați ruși și a altor angajați ai ambasadei ruse. Ministerul rus de Externe a precizat intr-un comunicat ca ambasadorul Estoniei la Moscova a fost convocat pentru a i se comunica un „protest ferm" […]