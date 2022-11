Stiri pe aceeasi tema

- Pe 7 octombrie 2022, BusinessMark a organizat cu succes prima ediție HR Vibes ce a avut loc la Oradea, eveniment dedicat specialiștilor de resurse umane locali. Am avut alaturi de noi 17 profesioniști din companii naționale și internaționale, alaturi de care am dezbatut principalele provocari cu care…

- O picatura de curaj salveaza vieți. Romania este pe ultimul loc in Europa la donarea de sange, cu numai 2% din populație, iar din acest motiv, unii pacienți iși dau ultima suflare in spitale. De aceea, grupul DIGI a organizat cea de-a șaptea ediție de donare de sange pentru bolnavi. S-au inscris zeci…

- Organizatorii festivalului UNTOLD au scos astazi, 6 octombrie 2022, primele bilete la vanzare pentru ediția urmatoare care va avea loc la Cluj-Napoca in perioada 3-6 august 2023. Festivalierii nu au stat pe ganduri, in mai puțin de un minut, peste 11.000 de abonamente au fost vandute, deși inițial organizatorii…

- Biblioteca Județeana „Ioan N. Roman” Constanța organizeaza, in perioada 7 – 8 octombrie 2022, prima ediție a Festivalului Național de Poezie, [email protected], transmite biblioteca intr-un comunicat de presa. La festival vor participa poeți din intreaga țara, precum și poeți ai Filialei Dobrogea…

- Manifestarea a fost organizata de Muzeul Municipal „Ioan Raica” si Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebes, in parteneriat cu Primaria Municipiului Sebes, si s-a bucurat de participarea a 39 de specialiști, muzeografi, cercetatori și cadre didactice de la: Universitatea „1 Decembrie 1918″ din Alba Iulia,…

- Vicepremierul Nicu Popescu s-a intilnit cu ambasadoarea Germaniei la Chișinau, Margret Uebber, care și-a inceput recent misiunea diplomatica in Republica Moldova. Oficialii au discutat despre situația de securitate in contextul razboiului Federației Ruse impotriva Ucrainei, impactul socio-economic asupra…

- Consiliul Județean Cluj, in parteneriat cu Primaria și Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca, organizeaza Zilele Recoltei, ediția 2022. Evenimentul va avea loc in zona Cluj Arena – Parcul Stadion, in perioada 16 - 18 septembrie 2022, intre orele 8.00 - 21.00.

- Acorduri de muzica jazz rasuna in Parcul Etnografic din Cluj-Napoca. Pe parcursul celor 4 zile de festival, colinele celui mai vechi muzeu in aer liber din Romania se transforma in scene pentru zecile de trupe invitate. Jazz in the Park a ajuns la a zecea ediție.