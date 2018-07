Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis va avea, joi, la Bruxelles, o intalnire bilaterala cu omologul sau american, Donald Trump, potrivit Administratiei Prezidentiale. Intrevederea, care are loc in marja Summitului NATO, este programata la…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa miercuri si joi la Summitul Aliantei Nord-Atlantice care va avea loc la Bruxelles, unde, pentru prima data, la cel mai inalt nivel aliat, va fi organizata o reuniune distincta dedicata evolutiilor de securitate din regiunea Marii Negre, cu participarea Georgiei…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit miercuri la Palatul Cotroceni cu presedintele Partidului Popular European (PPE), Joseph Daul. Intalnirea a avut loc in timpul receptiei oferite de presedintele Klaus Iohannis in gradina Palatului Cotroceni cu ocazia Zilei Europei. AGERPRES/(AS -…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca este nevoie ca domenii traditionale precum politica agricola comuna si politica de coeziune sa fie pastrate in viitorul cadru financiar multianual, dar sa se acorde importanta si unor domenii…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a decis sa trimita la Curtea Constitutionala pachetul legilor Justitiei, dar si la Comisia de la Venetia. "Am decis ca atare sa trimit intregul pachet inapoi la CCR si in paralel sa sesizez Comisia de la Venetia. Fac un apel la CCR de a…

- Guvernul a comunicat la cabinetul presedintelui Klaus Iohannis faptul ca premierul Viorica Dancila nu va veni vineri la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Presedintele Klaus Iohannis va sustine vineri o declaratie de presa la Palatul Cotroceni, in jurul orei 11,00.…

- Presedintele Klaus Iohannis se va afla joi in municipiul Bacau, unde va vizita societatea comerciala Aerostar SA si va participa la dezbaterea ''Viziunea tinerilor pentru viitorul Romaniei'', potrivit Administratiei Prezidentiale. Conform unui comunicat al Administratiei prezidentiale, seful…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 aprilie a.c., urmatoarele decrete: * Decret privind acreditarea doamnei Nineta Barbulescu, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Australia, si in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Kiribati,…