- Joi seara, la Palatul Bragadiru din București, are loc cea mai așteptata petrecere a anului – Gala Unica 2019! Intr-un cadru de poveste, vedete din lumea muzicii, a modei sau a televiziunii, dar și oameni de afaceri ori influenceri ne sunt alaturi, cu ocazia aniversarii a 22 de ani de cand revista Unica…

- Revista Unica organizeaza Gala Unica, in aceasta seara, la Palatul Bragadiru, un eveniment in cadrul caruia sunt alese cele mai apreciate personalitați prezentate in paginile revistei de-a lungul anului 2019. Amalia Enache și Catalin Maruța au urcat din nou pe aceeași scena, in postura de prezentatori.…

- Amalia Enache și Catalin Maruța vor urca din nou pe aceeași scena pentru a prezenta, in aceasta seara, Gala Unica 2019. Cei doi revin in aceasta postura pentru al doilea an consecutiv, dupa ce, anul trecut, au format un cuplu de excepție pe scena Galei Unica. Amalia Enache a acceptat sa prezinte din…

- Am ajuns la a patra ediție a Galei Unica și am dat start la voturi! Avem noua categorii de premii, precum fashion, beauty, arta și social media, la care i-am nominalizat pe cei mai faini oameni pe care ii cunoaștem. Te invitam sa votezi AICI cine merita sa caștige in 2019 la urmatoarele categorii: Femeia…

- Se intampla la Palatul Bragadiru, cu puțin timp inainte de a urca pe scena. Gala Unica 2016, prima ediție. Inevitabil, trebuia sa urc pe scena pentru a le ura invitaților bun venit și alte lucruri pe care, aparent, le uitasem. Nu era prima data cand vorbeam in fața unui public numeros, dar emoțiile…

- Amalia Enache este noul redactor-șef al Revistei Unica. Indragita prezentatoare de știri de la Pro Tv și-a asumat un nou rol pentru numarul din luna octombrie al Revistei Unica, care va aparea pe piața maine, 26 septembrie 2019. Amalia Enache a lansat provocarea de a fi redactor-șef al Revistei Unica,…

- Prezentatoarea de televiziune Amalia Enache a comentat despre mizeria din Capitala. Pe contul sau de socializare, vedeta Pro TV Amalia Enache și-a spus parerea despre gunoaiele din oraș. "Eu sa știți ca voi alege la primarie pe cineva capabil și sa spele pe jos prin oraș. Pur si simplu. Nu mai pot sa…

- Canalul de televiziune local KOCO din Oklahoma City a difuzat joia trecuta imagini cu un pui de gorila. Alex Housden s-a intors apoi catre Jason Hackett si i-a spus: 'Seamana un pic cu tine', potrivit NBC. A doua zi, Alex Housden, cu lacrimi in ochi, i-a cerut scuze lui Hacket: 'Am spus ceva nechibzuit…