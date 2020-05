Stiri pe aceeasi tema

- Inca șase romani infectați cu coronavirus au murit, toți cei anunțați in cel mai recent comunicat al Grupului de Comunicare Strategica fiind din Suceava. In prezent, in Romania sunt 711 decese atribuite pandemiei. Deces 706 – Barbat, 84 ani, județ Suceava. Data internare: 11.04.2020-Spital Județean…

- Inca 10 decese au fost raportate, luni seara, de Grupul de Comunicare Strategica, astfel ca numarul celor care și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat a ajuns la 641. Deces 632 - Barbat, 57 ani...

- Șapte noi decese au fost anunțate, vineri, de Grupul de Comunicare Strategica. Intre cei care și-au pierdut viața sunt și un tanar de 30 de ani, din Bihor, care suferea de astm bronșic, dar și o femeie de 52 de ani, din Prahova, care nu avea comorbiditați semnalate. Deces 546 – Barbat, 30 ani din […]…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca noua persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Numarul total al deceselor se ridica la 460 in Romania. Deces 452 – Barbat, 98 ani din județul Galați. Face parte din focarul COVID-19 de la Caminul de batrani Galați.…

- Numarul pacienților infectați cu COVID 19 care au decedat, in Romania, a ajuns la 451 cazuri, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a raportat, in aceasta seara, alte șase noi cazuri. Deces 446 Barbat, 84 ani din județul Iași. Internat in Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Iași, secția Boli Infecțioase…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat alte șase decese inregistrate in randul pacientilor cu Covid-19. Bilantul mortilor a ajuns, in tara noastra, la 168. Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, situatia celor 6 decese este: – Barbat, 86 ani din jud. Botosani. Internat in data de 23.03.2020…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca au fost inregistrate șase noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Numarul total a ajuns la 146 de decese in Romania. Iata cea mai recenta lista transmisa de autoritați: Deces 141 – Barbat, 51 ani din jud.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Mai jos puteți vedea lista celor mai recente decese, așa cum a fost transmisa de GCS: Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența…